رسالة تحذير من كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية بعد توتر حدودي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت كوريا الشمالية الجمعة (بالتوقيت المحلي)، سيول بالقيام بـ«عمل استفزازي» قرب حدودهما المشتركة وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي «يثير توترا عسكريا»، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق الخميس «نيران المدفعية لنحو عشر ساعات قرب منطقة الدفاع المتقدمة التابعة للفيلق الخامس بالجيش الشعبي الكوري»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، مضيفا أن الجيش الشعبي الكوري «قام بتدابير عسكرية قوية مضادة» ردا على «العمل الاستفزازي»، وفق وكالة «فرانس برس».

توتر عسكري في منطقة خط المواجهة

وأضاف تقرير الوكالة أن الجيش الكوري الشعبي «يوجه تحذيرا صارما للجيش الكوري الجنوبي الذي يثير توترا عسكريا في منطقة خط المواجهة بعمل متهور».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الجمعة نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي.

جاء هذا الإطلاق، بعد نحو ساعتين من تحليق عشر طائرات حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية، ما دفع سيول إلى إرسال مقاتلات.

يأتي ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.