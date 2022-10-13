توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد

القاهرة - بوابة الوسط

حلقت نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية الخميس، مما دفع سول إلى الرد إبإرسال مقاتلات، حسبما أعلنت وكالة يونهاب، اليوم الخميس.

يأتي وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع، وفق وكالة «فرانس برس».

اختبار صواريخ بعيدة المدى

وأمس الأربعاء، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم جونغ-أون أعرب عن «رضاه البالغ» على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصيًا من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنهما حلقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.

محاكاة لضربات نووية.. ومعسكر واشنطن يترقب

والإثنين الماضي، أجرت البلاد محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»، خلال الأسبوعين الماضيين، بإشراف كيم جونغ أون، ردا على «التهديد العسكري»، الذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يمثلونه.

وفي مواجهة هذا التهديد المتزايد، كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكري، وأجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية واسعة حول شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الأخيرة، شملت نشر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» العاملة بالطاقة النووية.