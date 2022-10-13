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ماكرون يدعو بوتين لإيقاف النزاع مع أوكرانيا: لا نريد حربًا عالمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 03:15 مساء
ماكرون يدعو بوتين لإيقاف النزاع مع أوكرانيا: لا نريد حربًا عالمية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لا تريد حربًا عالمية، داعيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيقاف الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب ماكرون على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الخميس: «نحن نساعد أوكرانيا على المقاومة على أراضيها، وعدم مهاجمة روسيا أبدًا. يجب على فلاديمير بوتين أن يوقف هذه الحرب وأن يحترم وحدة أراضي أوكرانيا».

وعد فرنسي بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة
وأمس الأربعاء، وعد الرئيس الفرنسي بتقديم رادارات وأنظمة وصواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، من دون أن يحدد موعد تسليمها.

وأكد ماكرون مجددًا أن فرنسا تعمل مع الدنمارك لإرسال ست مدفعيات سيزار، بالإضافة إلى 18 أخرى جرى تسليمها

يأتي ذلك فيما تؤكد عدة دول غربية استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، فقد أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ إضافية للدفاع الجوي بما في ذلك ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز.

زيلينسكي يطلب إنشاء درع جوي
وفي اجتماع افتراضي مع مجموعة السبع، الثلاثاء الماضي، طلب زيلينسكي المساعدة في إنشاء درع جوي، محذرًا من أن بوتين لا يزال لديه وسائل التصعيد.

في المقابل، يتوقع أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بوتين خلال لقاء بينهما في كازاخستان الخميس اقتراحًا ملموسًا لوساطة حول النزاع في أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين «الأتراك يطرحون وساطتهم. إذا كانت اتصالات (روسية أوكرانية) ستحصل، فستجري على الأراضي التركية». وأكد أنه يتوقع «مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام».

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