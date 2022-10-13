مساعدات عسكرية جديدة من الغرب لأوكرانيا.. وروسيا تترقب وساطة تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل أوكرانيا تلقي المساعدة العسكرية من حلفائها الغربيين في مواجهة الضربات الروسية، بينما تنتظر موسكو عرض وساطة من تركيا خلال لقاء في كازاخستان بين الرئيس التركي والروسي، اليوم الخميس.

ورحبت كييف، التي أكدت أنها استعادت مناطق من الروس في جنوب البلاد، بدعم حلفائها الغربيين الذين وعدوا بتقديم دفاعات مضادة للطائرات في أسرع وقت ممكن بعد موجة من عمليات القصف، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن تقديم هذه الأنظمة القادرة على تحييد الصواريخ الروسية في سماء أوكرانيا يمثل الأولوية.

دعم اقتصادي لأوكرانيا

وأكدت مجموعة الدول السبع الكبرى وصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء أنهما سيدعمان أوكرانيا «طالما كان ذلك ضروريًا»، لمعالجة العواقب الاقتصادية للغزو الروسي التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي، إن المسألة الأساسية هي «تغطية عجز ميزانيتنا وإعادة بناء البنى التحتية بسرعة»، معبّرًا عن شكره للدول الحليفة.

وتأتي وعود الدعم الجديدة بينما تواجه أوكرانيا منذ الإثنين الماضي دفعات كبيرة من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، التي تستهدف البنية التحتية للطاقة المدنية خصوصا، ردا على تفجير جسر القرم السبت الماضي، الذي نسبته موسكو إلى كييف.

وتحدث وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف عن مرحلة جديدة من الدفاع الجوي مع وصول «نظام (إيريس-تي) من ألمانيا» وقرب تسليم منظومات ناسامس الأميركية، على حد قوله.

أسلحة بريطانية في طريقها إلى أوكرانيا

وأعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ إضافية للدفاع الجوي بما في ذلك ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن صواريخ أمرام التي سيجري تسليمها في الأسابيع المقبلة إلى كييف لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي ناسامس الذي وعدت به الولايات المتحدة، هي الأولى التي تقدمها لندن والقادرة على إسقاط صواريخ كروز.

ماكرون: سنقدم صواريخ لأوكرانيا

كما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء بتقديم رادارات وأنظمة وصواريخ مضادة للطائرات من دون أن يحدد موعد تسليمها.

وأكد مجددًا أن فرنسا تعمل مع الدنمارك لإرسال ست مدفعيات سيزار، بالإضافة إلى 18 أخرى جرى تسليمها.

وفي اجتماع افتراضي مع مجموعة السبع، الثلاثاء الماضي، طلب زيلينسكي المساعدة في إنشاء درع جوي، محذرًا من أن بوتين لا يزال لديه وسائل التصعيد.

في الوقت نفسه، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تنظيم بعثة عسكرية لتدريب القوات الأوكرانية في عدد من الدول الأعضاء. وقال دبلوماسيان إن ذلك سيشمل نحو 15 ألف جندي في البداية.

طائرات إيرانية تدعم موسكو؟

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشينكو في وقت مبكر من صباح الخميس إن روسيا قصفت العاصمة كييف بطائرات مسيرة إيرانية الصنع. وأوضح أن هجومًا آخر بطائرات انتحارية بدون طيار على البنية التحتية الحيوية.

وصرح رئيس بلدية ميكولايف أولكسندر سينكيفيت في برقية أن هذه المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي قصفها الجيش الروسي بكثافة، تعرضت «لقصف مكثف» ليلا ما أدى خصوصا إلى تدمير طابقين علويين من مبنى سكني من خمسة طوابق.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية أمس إن قواتها استعادت خمس بلدات على الجبهة الجنوبية في خيرسون وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها، ما يشكل انتكاسة جديدة للجيش الروسي الذي ينكفئ في هذه المنطقة كما في الشمال الشرقي والشرق منذ بداية سبتمبر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت الأوكرانيين في الجيب الصغير لمنطقة خاركيف (شمال شرق) التي لا تزال تحت سيطرة موسكو، وفي شمال منطقة خيرسون وفي المنطقتين الواقعتين في الشرق دونيتسك ولوغانسك.

في الشرق، أعلنت السلطات الأوكرانية اكتشاف مقبرتين جماعيتين في بلدات في منطقة دونيتسك التي جرى استعادتها أخيرا من القوات الروسية.

لقاء بين بوتين وأردوغان

وأعلن الكرملين أمس أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الروسي خلال لقاء بينهما في كازاخستان الخميس اقتراحًا ملموسًا لوساطة حول النزاع في أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين «الأتراك يطرحون وساطتهم. إذا كانت اتصالات (روسية أوكرانية) ستحصل، فستجري على الأراضي التركية». وأكد أنه يتوقع «مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام».

ووسط مخاوف من وقوع حادث نووي محتمل، عاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى كييف، بالاتفاق مع زيلينسكي، كما كتب في تغريدة على تويتر، بعد اجتماع مع فلاديمير بوتين في إطار جهوده لإنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا النووية.

في الوقت نفسه، دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بأغلبية ساحقة «عمليات الضم غير القانونية لأراض أوكرانية»، ووجهت بذلك، حسب الرئيس الأميركي جو بايدن، رسالة واضحة إلى موسكو.