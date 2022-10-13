بعد الإدانة الأممية لروسيا.. «ناتو»: موسكو باتت معزولة

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضم روسيا لأربعة أقاليم أوكرانية، معتبرًا الخطوة الروسية غير قانونية.

وقال ستولتنبرغ عبر حسابه على «تويتر»، الخميس، إن موافقة الجميعة العامة على إدانة موسكو يؤكد أنها باتت «معزولة»، وأكد استمرار الحلف في دعم القوات الأوكرانية، معربًا عن تضامنه مع كييف، وفق موقع «العربية نت».

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جاءت هذه التصريحات بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين الضم «غير القانوني» لمناطق أوكرانية بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت الجمعية القرار بأغلبية 143 صوتا مقابل خمس دول صوّتت ضده، لكنّ 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب أفريقيا وباكستان، رغم الجهود الدبلوماسية الأميركية الكبيرة. فيما دعا القرار كل وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، وطالب موسكو «بالتراجع الفوري وغير المشروط» عن قراراتها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر سبتمبر الماضي ضم كل من مناطق دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، إضافة إلى زابوريجيا وخيرسون (جنوبا)، مؤكدا أن هذا القرار لا رجوع عنه.