بايدن يعلق على إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة الضم الروسي لمناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بعثت «رسالة واضحة» إلى «الكرملين» بتصويتها الأربعاء بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضمّ روسيا أجزاء من أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان الخميس، إنّ «الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع -- والعالم أرسل رسالة واضحة ردّاً على ذلك: لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة»، حسب وكالة «فرانس برس».

143 دولة صوت لصالح الإدانة

واعتمدت الجمعية العامة قرار الإدانة بأغلبية 143 صوتا، فيما عارضته خمس دول هي «روسيا، نيكاراغوا، سوريا، بيلاروسيا، كوريا الديمقراطية»، وامتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان.

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الضم الروسي لمناطق أوكرانية

ويدين القرار «تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً» و«محاولة الضمّ غير القانوني»، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتّحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأيّ تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو «بالتراجع الفوري وغير المشروط» عن قراراتها.