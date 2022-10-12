كوريا الشمالية تختبر صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كوريا الشمالية أنّها أطلقت، الأربعاء، صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزعيم كيم جونغ-أون أعرب عن «رضاه البالغ» على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأول أمس الإثنين، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»، خلال الأسبوعين الماضيين، بإشراف الزعيم كيم جونغ أون شخصيا، ردا على «التهديد العسكري»، الذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يمثلونه.

وفي مواجهة هذا التهديد المتزايد، كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكري، وأجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية واسعة حول شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الأخيرة، شملت نشر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» العاملة بالطاقة النووية.