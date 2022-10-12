الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الضم الروسي لمناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة على إدانة ضمّ روسيا «غير القانوني» لأجزاء من أوكرانيا بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتا، فيما عارضته خمس دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان رغم الجهود الدبلوماسية الأميركية الكبيرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

والدول الأعضاء الخمسة التي صوتت ضد القرار هي: «روسيا، نيكاراغوا، سوريا، بيلاروسيا، كوريا الديمقراطية».

ويدين القرار «تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً» و«محاولة الضمّ غير القانوني»، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتّحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأيّ تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو «بالتراجع الفوري وغير المشروط» عن قراراتها.