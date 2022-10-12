رسالة دعم من ماكرون للمتظاهرين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن بلاده تقف «إلى جانب» المتظاهرين في إيران، مع استمرار موجة الاحتجاجات في هذا البلد، التي تواجه بقمع شديد.

وردًا على سؤال خلال مقابلة على قناة «فرانس 2»، أبدى ماكرون «إعجابه» بـ«النساء والشباب» الذين يتظاهرون منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لدى «شرطة الأخلاق» في طهران، معتبرًا أن هؤلاء المتظاهرين يحملون «الطابع الكوني لقيمنا»، ومشددًا على «أننا نقف إلى جانب النساء والرجال الذين يناضلون من أجل هذه القيم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

وتشهد إيران تظاهرات منذ 16 سبتمبر عندما توفيت أميني بعد دخولها في غيبوبة إثر اعتقالها في طهران من قبل «شرطة الأخلاق» بسبب مزاعم بعدم التزامها بقواعد ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية. ودعا ناشطون المحتجين إلى المشاركة في التظاهرة «تضامنًا مع أهالي سنندج وسكان زاهدان الأبطال» وهي مدينة تقع في جنوب شرق البلاد، حيث اندلعت احتجاجات في 30 سبتمبر بسبب أنباء عن اغتصاب أحد قادة الشرطة لفتاة.