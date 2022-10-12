مجموعة السبع تعلن مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي وتداعياته الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزراء المال في دول مجموعة السبع في بيان مشترك الأربعاء إثر اجتماع في واشنطن أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا «ما دام ذلك ضروريا» في مواجهة الغزو الروسي وتداعياته الاقتصادية.

كذلك، أكد الوزراء مواصلة العمل على آلية تتيح فرض سقف لأسعار النفط الروسي في شكل ملموس، مرحبين بانضمام استراليا إلى الدول الداعمة لهذه الخطوة التي تهدف الى الحد من قدرة الكرملين المالية على الاستمرار في النزاع، بحسب «فرانس برس».

فرنسا تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات. وقال ماكرون، في مقابلة مع قناة «فرانس 2»: «سنقدم رادارات، أنظمة صواريخ (مضادة للطائرات) لحماية (الأوكرانيين) من الهجمات، خصوصًا لحمايتهم من هجمات الطائرات دون طيار».

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى لفت انتباه فرنسا لإظهار دعمها من خلال إمدادات الأسلحة بعد الانتقادات المتكررة لباريس لعدم فعل ما يكفي.

جاء المقطع ومدته 41 ثانية على «تويتر» بعد ساعات من اجتماع مجلس الوزراء الأمني الفرنسي الذي عقده الرئيس إيمانويل ماكرون وخلص إلى اتخاذ قرارات جديدة بهدف «دعم أوكرانيا عسكريًا» عقب التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وسلمت فرنسا مدافع «هاوتزر» من طراز «قيصر» وأنظمة دفاع جوي محمولة ومركبات مدرعة ثقيلة لأوكرانيا في بادئ الأمر، بحسب «مونت كارلو».

أردوغان يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا ملموسا يتصل بوساطة حول النزاع في أوكرانيا، علما أن الرئيسين سيلتقيان الخميس في كازاخستان.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين «الأتراك يطرحون وساطتهم. إذا كانت اتصالات (روسية أوكرانية) ستحصل، فستجري على الأراضي» التركية. وأضاف أن «أردوغان قد يقترح رسميا أمرا ما»، متوقعا إجراء «مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام»، بحسب «فرانس برس».

تزويد كييف بمزيد الأنظمة الدفاعية الجوية

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية «العشوائية» على مختلف أنحاء البلاد.

وقال ستولتنبرغ في مستهل اجتماع للحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف: «سنناقش كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا وستكون الأولوية لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا».

استعادة خمس بلدات من القوات الروسية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، صباح الأربعاء، استعادة خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية حيث تقود أوكرانيا هجوما مضادا، مما أدى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمها.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «حررت القوات الأوكرانية خمس بلدات أخرى في مقاطعة بيريسلاف الواقعة في منطقة خيرسون: نوفوفاسيليفكا، نوفوغريغوريفكا، نوفا كاميانكا، تريفونيفكا، شيرفوني». لكنها أشارت إلى أن المدفعية الروسية تقاوم، وأضافت: «يتواصل قصف مواقع وحداتنا لردع الهجوم المضاد على طول خط التماس».