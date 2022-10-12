«رويترز»: بوتين يجتمع مع أمير قطر في قازاخستان الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري يوشاكوف، في تصريح للصحفيين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قازاخستان.

وأضاف «سيكون ذلك أول اجتماع مباشر بينهما منذ تفشي الجائحة، وبالتالي سيكون اجتماعا مهما للغاية. كانت آخر مرة التقينا فيها مع الأمير في دوشنبه عام 2019».

وتابع أن المناقشات ستتركز على السياسة والتجارة، مردفا «أود أن أخص بالذكر التعاون في سوق الطاقة والتعاون بين روسيا وقطر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز»، بحسب «رويترز».

محاولة لنزع فتيل التوتر بين روسيا وقطر

وأوضح مصدر مطلع على المحادثات أن الاجتماع المقرر يوم الخميس محاولة لنزع فتيل التوتر بين روسيا وقطر، والذي تصاعد منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في وقت سابق هذا العام.

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وقال المصدر إن قطر، أكبر مُصّدر للغاز، سعت إلى موقف محايد إلى حد كبير بشأن الصراع، لكن عدة تحركات من جانب الدولة الخليجية أثارت غضب موسكو في الآونة الأخيرة.

قطر انتقدت ضم روسيا لأراض أوكرانية

واتصل الشيخ تميم بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين بعد ساعات من التفجيرات التي هزت عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف. وقال المصدر إن قطر انتقدت ضم روسيا لأراض أوكرانية وكانت واحدة من ثماني دول من خارج حلف شمال الأطلسي انضمت إلى اجتماع للحلف في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف المصدر أن روسيا أبدت استياءها بالتدخل في ملفات قطرية رئيسية، مستشهدا على سبيل المثال بإيصالها للمساعدات الإنسانية في سوريا ودورها في تسهيل المحادثات بين القوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي.

وتابع المصدر أن قطر «في حاجة إلى علاقات ودية مع روسيا وآخرين في المنطقة» من أجل الاستمرار في لعب دور وسيط في الصراع.