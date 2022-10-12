ماكرون: فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات.

وقال ماكرون، في مقابلة مع قناة «فرانس 2»: «سنقدم رادارات، أنظمة صواريخ (مضادة للطائرات) لحماية (الأوكرانيين) من الهجمات، خصوصًا لحمايتهم من هجمات الطائرات دون طيار».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى لفت انتباه فرنسا لإظهار دعمها من خلال إمدادات الأسلحة بعد الانتقادات المتكررة لباريس لعدم فعل ما يكفي.

جاء المقطع ومدته 41 ثانية على «تويتر» بعد ساعات من اجتماع مجلس الوزراء الأمني الفرنسي الذي عقده الرئيس إيمانويل ماكرون وخلص إلى اتخاذ قرارات جديدة بهدف «دعم أوكرانيا عسكريًا» عقب التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وسلمت فرنسا مدافع «هاوتزر» من طراز «قيصر» وأنظمة دفاع جوي محمولة ومركبات مدرعة ثقيلة لأوكرانيا في بادئ الأمر، بحسب «مونت كارلو».