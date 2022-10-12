المفوضية الأوروبية توصي دول التكتل بمنح البوسنة صفة مرشح للعضوية

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت المفوضية الأوروبية الأربعاء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنح البوسنة صفة مرشح لعضوية الاتحاد، لكن هذه الموافقة الأولى تتطلب إجماع الأعضاء قبل البدء بمفاوضات طويلة.

وقال أوليفر فاريلي، مفوض شؤون التوسيع لاعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي إن «المفوضية توصي بمنح البوسنة والهرسك صفة مرشح»، بحسب «يورو نيوز».

بداية عملية طويلة لدعم الإصلاحات الضرورية

والاعتراف بهذه الصفة يشكل بداية عملية طويلة مع وضع المفوضية ما يسمى «استراتيجية ما قبل الانضمام»، أي برنامج لدعم الإصلاحات الضرورية في البلد المعني يقترن بمساعدة مالية.

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وشدد فاريلي على «التداعيات الجيوسياسية لهذا الخيار». فالبوسنة منقسمة كيانين منذ انتهاء النزاع الذي خلف مئة الف قتيل بين العامين 1992 و1995، وهي مهددة بمحاولات انفصالية.

تقرير يتناول تنفيذ سلسلة من الإصلاحات

وكان القادة الأوروبيون أعلنوا في يونيو استعدادهم لمنح البوسنة صفة مرشح للعضوية بعد قمة عقدوها مع نظرائهم في غرب البلقان. وطُلب من المفوضية الأوروبية إعداد تقرير يتناول تنفيذ سلسلة من الإصلاحات.

ومنحت سبع دول رسميا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي هي تركيا (1999) علما أن العملية المتصلة بها معلقة حاليا، ومقدونيا الشمالية (2005) ومونتينيغرو (2010) وصربيا (2012) وألبانيا (2014) وأوكرانيا ومولدافيا (2022).