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الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 05:55 مساء
الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران
أعلام الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الإثنين في لوكسمبورغ، بحسب «فرانس برس».

ودعا ناشطون إيرانيون إلى تنظيم تظاهرات جديدة واسعة، في وقت سابق الأربعاء، في إيران ردا على قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر وأسفرت عن سقوط 108 قتلى على الأقل بحسب منظمة حقوقية.

 تظاهرات في إيران منذ 16 سبتمبر
تشهد إيران تظاهرات منذ 16 سبتمبر عندما توفيت أميني بعد دخولها في غيبوبة إثر اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق بسبب مزاعم بعدم التزامها بقواعد ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية. ودعا ناشطون المحتجين إلى المشاركة في التظاهرة «تضامنا مع أهالي سنندج وسكان زاهدان الأبطال» وهي مدينة تقع في جنوب شرق البلاد حيث اندلعت احتجاجات في 30 سبتمبر بسبب أنباء عن اغتصاب أحد قادة الشرطة لفتاة.

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وخلال الاحتجاجات التي عمت البلاد إثر وفاة أميني، عمدت شابات وطالبات جامعات وتلميذات مدارس إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع. ورددن هتافات «المرأة، الحياة، الحرية» و«الموت للدكتاتور» في أكبر موجة من الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ اندلاع العنف في العام 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو إن حملة القمع على الاحتجاجات بعد وفاة أميني خلفت 108 قتلى على الأقل وإن قوات الأمن قتلت 93 شخصًا على الأقل في زاهدان. وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود عامري مقدم «على المجتمع الدولي أن يمنع وقوع مزيد من عمليات القتل في كردستان من خلال إصدار رد فوري».

حملة قمع دامية وشيكة في إيران
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن تحقيقاتها في مدى «القمع» في كردستان أعيقت بسبب القيود المفروضة على الإنترنت وحذرت من «حملة دموية وشيكة» ضد المتظاهرين في المحافظة الغربية. وقالت المنظمة إنها سجلت حتى الآن 28 حالة وفاة في محافظة مازندران و14 في كردستان و12 في كل من جيلان وغرب أذربيجان و11 في محافظة طهران.

ولم تشمل حصيلة القتلى ست وفيات أفادت تقارير بوقوعها خلال الاحتجاجات داخل سجن رشت المركزي في مقاطعة جيلان الأحد لأنها ما زالت تحقق في القضية. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن العمال انضموا إلى إضرابات احتجاجية في مصنع عسلويه للبتروكيماويات في جنوب غرب البلاد وآبدان في الغرب وبوشهر في الجنوب.

يقول محللون إن طبيعة الاحتجاجات المتعددة الأوجه - بدءًا من المسيرات في الشارع إلى الإضرابات الطلابية وأعمال التحدي الفردية - عقَّدت محاولات النظام لقمع التحرك. وقد يشكل ذلك تحديًا أكبر للسلطات في ظل نظام المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (83 عامًا) من احتجاجات نوفمبر 2019.

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