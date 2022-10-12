خامنئي يتهم «أعداء إيران» بالتورط في «أعمال الشغب»

القاهرة - بوابة الوسط

جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، تأكيد «تورط الأعداء في أعمال الشغب» في إيران، وذلك في تصريحات، الأربعاء، تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

واندلعت في مدن إيرانية منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأكد مسؤولون توقيف مئات شاركوا في التحركات و«أعمال الشغب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال خامنئي إن «قضية تورط الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة هي محط إقرار من الجميع»، وذلك خلال استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يؤدي مهام عدة منها تقديم المشورة في أمور يوكلها إليه المرشد الأعلى.

خامنئي: «أعمال الشغب ليست عفوية»

واعتبر خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، في الثالث من أكتوبر أن الاحتجاجات في إيران كان «مخططا لها مسبقا»، متهما الولايات المتحدة و«إسرائيل»، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، بالوقوف خلفها.

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والأربعاء، أعاد خامنئي التأكيد أن «أعمال الشغب» الأخيرة ليست عفوية، مشددا على وجوب التمييز بين فئات مختلفة من الناس تنزل إلى الشارع، وقال: «أعمال الشعب الأخيرة ليست أمرا عفويا داخليا. فالقصف الدعائي، والتأثير الفكري، وإثارة الحماسة، وأعمال مثل تعليم كيف تُصنع زجاجات المولوتوف... أفعال تجري بوضوح على يد العدو».

وأضاف المرشد الأعلى: «بعض هؤلاء (في الشارع) هم إما عملاء للعدو، أو مرتبطون بالعدو، وبعضهم أشخاص أخذتهم الحماسة»، وتابع: «في مواجهة الحالة الثانية، يجب القيام بعمل تثقيفي، لكن في ما يتعلق بالفئة الأولى، على السلطات القضائية والأمنية القيام بواجبها».

وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية في وقت سابق الأربعاء، توجيه الاتهام إلى أكثر من مئة شخص في طهران ومحافظة هرمزكان (جنوب)، على خلفية ضلوعهم في «أعمال شغب».