أوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لسوق بشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

قتل سبعة أشخاص وجرح ثمانية آخرون في قصف روسي طال سوقا في مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا قرب خطوط الجبهة، حسب ما أعلن حاكم المنطقة.

وأكد حاكم دونيتسك، بافلو كيريلنكو على منصة «تلغرام» للتواصل الاجتماعي «مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح ثمانية نتيجة القصف صباحا على أفدييفكا. ضرب الروس السوق المركزي حيث كان يتواجد آنذاك عديد الأشخاص»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشهدت أوكرانيا قبل أيام وابلا من الصواريخ وتحليقا للطائرات المسيرة التي استهدفت بشكل خاص البنية التحتية للطاقة المدنية، في ضربات اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها رد انتقامي على الهجوم التفجيري الذي دمر جسر القرم، والذي وصفته موسكو بـ«الإرهابي» ونسبته إلى كييف.

بوتين يعد برد «قاس» على أي هجمات على روسيا

من جهة أخرى، أعلنت روسيا، الأربعاء، توقيف ثمانية أشخاص مشتبه في مشاركتهم في هذا الهجوم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها أحبطت هجومين على الأراضي الروسية حرّضت عليهما أجهزة خاصة أوكرانية.

ووعد فلاديمير بوتين بردّ «قاسٍ» على أي هجمات أخرى على روسيا وما تعتبره أراضيها وبنيتها التحتية، في ظلّ ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم في العام 2014 ثم أربع مناطق أوكرانية أخرى في سبتمبر.

ولم تؤكد كييف أو تنفي تورّطها في الانفجار الذي وقع على الجسر الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم، لكن أوكرانيا لطالما أكدت نيتها استعادة شبه الجزيرة وجميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.