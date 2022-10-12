Atwasat

أوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لسوق بشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 01:01 مساء
أوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لسوق بشرق البلاد
جندي يقف على حطام منزل مدمر في أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل سبعة أشخاص وجرح ثمانية آخرون في قصف روسي طال سوقا في مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا قرب خطوط الجبهة، حسب ما أعلن حاكم المنطقة.

وأكد حاكم دونيتسك، بافلو كيريلنكو على منصة «تلغرام» للتواصل الاجتماعي «مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح ثمانية نتيجة القصف صباحا على أفدييفكا. ضرب الروس السوق المركزي حيث كان يتواجد آنذاك عديد الأشخاص»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشهدت أوكرانيا قبل أيام وابلا من الصواريخ وتحليقا للطائرات المسيرة التي استهدفت بشكل خاص البنية التحتية للطاقة المدنية، في ضربات اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها رد انتقامي على الهجوم التفجيري الذي دمر جسر القرم، والذي وصفته موسكو بـ«الإرهابي» ونسبته إلى كييف.

بوتين يعد برد «قاس» على أي هجمات على روسيا
من جهة أخرى، أعلنت روسيا، الأربعاء، توقيف ثمانية أشخاص مشتبه في مشاركتهم في هذا الهجوم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها أحبطت هجومين على الأراضي الروسية حرّضت عليهما أجهزة خاصة أوكرانية.

ووعد فلاديمير بوتين بردّ «قاسٍ» على أي هجمات أخرى على روسيا وما تعتبره أراضيها وبنيتها التحتية، في ظلّ ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم في العام 2014 ثم أربع مناطق أوكرانية أخرى في سبتمبر. 

ولم تؤكد كييف أو تنفي تورّطها في الانفجار الذي وقع على الجسر الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم، لكن أوكرانيا لطالما أكدت نيتها استعادة شبه الجزيرة وجميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي

«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة

أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة
«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني

«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا

أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا
بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة

بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة
بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية

دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية
6 دول عربية تنصح رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا

6 دول عربية تنصح رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض

رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة
البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل ...
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ناتو» يدرس تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي
«ناتو» يدرس تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي
حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على زعيمة بورما السابقة
حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على زعيمة بورما السابقة
«أوان الحياد قد ولى».. أميركا تحشد التأييد لمشروع قرار أممي يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية
«أوان الحياد قد ولى».. أميركا تحشد التأييد لمشروع قرار أممي يدين ...
منظمة حقوقية: مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية في إيران
منظمة حقوقية: مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية في إيران
أوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لسوق بشرق البلاد
أوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لسوق بشرق البلاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
خامنئي يتهم «أعداء إيران» بالتورط في «أعمال الشغب»
خامنئي يتهم «أعداء إيران» بالتورط في «أعمال الشغب»...
بوتين عن استئناف إمدادات «نورد ستريم»: الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي
بوتين عن استئناف إمدادات «نورد ستريم»: الكرة في ملعب الاتحاد......
بوتين: التسرب من «نورد ستريم» إرهاب دولي يفيد أميركا وبولندا وأوكرانيا
بوتين: التسرب من «نورد ستريم» إرهاب دولي يفيد أميركا وبولندا......
أوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لسوق بشرق البلاد
أوكرانيا تعلن مقتل 7 أشخاص في قصف روسي لسوق بشرق البلاد...
منظمة حقوقية: مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية في إيران
منظمة حقوقية: مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية في إيران...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط