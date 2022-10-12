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حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على زعيمة بورما السابقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 12:11 مساء
حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على زعيمة بورما السابقة
الزعيمة المدنية البورمية السابقة أونغ سان سو تشي في بانكوك في تايلاند، 3 نوفمبر 2019. (أ ف ب)
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حُكم على الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها انقلاب عسكري في فبراير 2021، بالسجن لمدة ست سنوات إضافية في قضيتي فساد، على ما أفاد، اليوم الأربعاء، مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: «حُكم على سو تشي بالسجن ثلاث سنوات في كل من قضيتي فساد اتُهمت فيهما بتلقي رشاوى من رجل أعمال».

- إدانة الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن 3 سنوات إضافية

وسو تشي (77 عاما) حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 معتقلة في حبس انفرادي في سجن في العاصمة البورمية نايبيداو. وهي تخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وصدرت بحق سو تشي أحكام بالسجن لمدة 20 عاما لأسباب مختلفة بينها التزوير الانتخابي والفساد.

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