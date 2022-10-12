عقوبات أميركية جديدة على طالبان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتّحدة فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان؛ بسبب انتهاك الحركة الإسلامية المتطرفة حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بيانا لمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للفتاة، أعلن فيه «فرض قيود على منح تأشيرات... لأعضاء طالبان الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في قمع النساء والفتيات في أفغانستان عبر ممارسة سياسات تقييدية والعنف»، وأضاف أن أفغانستان هي «منذ سنة، الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس، دون أن يلوح في الأفق أي موعد» لعودة طالبان عن هذا القرار، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ومنذ انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان واستعادة طالبان السلطة في كابل في 15 أغسطس 2021، منعت الحركة الإسلامية المتشدّدة تلميذات المرحلتين التكميلية والثانوية في البلاد من العودة إلى مدارسهن. بالمقابل، سمحت الحركة للطالبات الجامعيات باستكمال دراستهن، لكن وفق شروط صارمة. ويُعتبر تعليم الفتيات قضية حسّاسة للغاية في أفغانستان.

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بلينكن يدعو حكومات العالم إلى اتخاذ موقف مماثل من طالبان

ودعا بلينكن «الحكومات الأخرى للانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات مماثلة والاستمرار في التأكيد على رسالة جماعية مفادها أنّ الحكومة الأفغانية التي يمكن اعتبارها شرعية هي تلك التي تمثل كل شعبها وتحمي وتعزز حقوق الإنسان لكل فرد»، وأضاف أنّ «الولايات المتحدة تدعم الشعب الأفغاني بقوة، وتظل ملتزمة بذل كل ما في وسعها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات».

ولم تكد تمر بضعة أسابيع على توليها السلطة حتى فرضت طالبان قيودا صارمة على النساء والفتيات في البلاد لإبعادهن عن الحياة العامة، وذلك تطبيقا لتفسيرها المتزمت للشريعة. وفي نهاية سبتمبر، قُتل 53 شخصاً على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 46 فتاة وشابّة، في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا مكتظا بالطلاب في حيّ بكابل ينتمي سكّانه إلى أقلية الهزارة الشيعية، حسب حصيلة نشرتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.