قبل جولة الإعادة.. بولسونارو يشكك في النظام الانتخابي في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

شكك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الثلاثاء، مجددا بشرعية النظام الانتخابي في البرازيل قبل الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي التي ستجرى في 30 أكتوبر، وسيتنافس فيها مع الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي فاز في الدورة الأولى.

وطلب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته من الناخبين «البقاء في منطقة» الدائرة الانتخابية التي يصوتون فيها «إلى أن يتم حسم النتيجة»، وقال في تجمع حاشد أمام مؤيديه في بيلوتاس بولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البلاد إن «النتيجة ستكون تلك التي نأمل فيها جميعا، لأن الجانب الآخر (اليسار) لا ينجح في جمع أحد. نحن نشك في ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي الدورة الأولى، حصل الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته على 43.2% من الأصوات وحل في المرتبة الثانية بعد لولا الذي حصد 48.4% من الأصوات والمرشح الأوفر حظًا للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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بولسونارو يشكك في نتائج الانتخابات

وقال بولسونارو: «كيف يمكن لهذا الرجل (لولا) أن يحصل على هذا العدد الكبير من الأصوات إذا لم يكن الناس إلى جانبه».

وخلال الحملة الانتخابية، أشار الزعيم اليميني المتطرف مرارا ودون دليل إلى إمكانية حدوث «تزوير» عبر صناديق الاقتراع الإلكترونية، مهددا بعدم الاعتراف بالنتائج إذا خسر الانتخابات. لكنه بات أكثر اعتدالا في خطابه قبل الدورة الأولى في الثاني من أكتوبر.

وقامت منظمات دولية وخبراء بمراقبة هذه الانتخابات التي جدد خلالها مجلسا الشيوخ والنواب. وقالت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل إن بعثة لمنظمة الدول الأميركية أكدت أن التصويت جرى «بشكل طبيعي ونظامي».