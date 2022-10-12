توجيه اتهامات لـ125 شخصا على خلفية الاحتجاجات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

وجه القضاء الإيراني اتهامات إلى أكثر من مئة شخص من «مثيري الشغب» على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، الأربعاء.

ونقل الموقع عن مسؤولين قضائيين أنه جرى توجيه الاتهام لـ60 شخصا في طهران و65 آخرين في محافظة هرمزكان (جنوب) موقوفين لضلوعهم في «أعمال شغب» وقعت أخيرا، في إشارة إلى احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد توقيفها على يد «شرطة الأخلاق» لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة «فرانس برس».