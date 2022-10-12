الاستخبارات الروسية تعلن إيقاف 8 مشتبه بهم بتفجير جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الاستخبارات الروسية، الأربعاء، أنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم، بينهم خمسة روس، للاشتباه في مشاركتهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي ضرب جسر القرم السبت الماضي.

وقالت الاستخبارات في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن هذا «الهجوم الإرهابي» من تنظيم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار المصدر ذاته، إلى إخفاء المتفجرات في «لفائف تغليف بلاستيكية» أُرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.

كاميرات المراقبة صورت الواقعة

ويوم السبت الماضي، أظهرت لقطات كاميرات مراقبة جرى تداولها عبر الإنترنت انفجارا قويا تزامن مع مرور عدة عربات على الجسر من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار. وأظهرت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من الجسر، وانهيار قسمين من أحد مسلكي الطريق.

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وبحسب المحققين، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص هم سائق الشاحنة ورجل وامرأة كانا في سيارة قريبة وقت الانفجار وجرى انتشال جثتيهما من المياه، وردت موسكو بقصف صاروخي عنيف استهدف كييف وعددا من المدن الأوكرانية الأخرى.