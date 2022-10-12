بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024 للفوز بولاية ثانية، لكنه أكد في الوقت نفسه اقتناعه بأنه قادر على «إلحاق الهزيمة» بسلفه دونالد ترامب مجددا.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس الثلاثاء، «أعتقد أن بإمكاني إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب مجددا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفاز بايدن على ترامب في تصويت كبار الناخبين في كل ولاية، وفي التصويت الشعبي في العام 2020، ما دفع الرئيس السابق إلى إطلاق مزاعم عن تزوير على نطاق واسع.

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وقال بايدن للصحفيين في قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في مارس الماضي، إنه سيسعده أن يكون ترامب خصما له مرة أخرى، وتلقت شعبية بايدن ضربة قوية العام الماضي مع ارتفاع معدلات التضخم وتزايد جرائم العنف في المدن وأزمة المهاجرين المستعصية على ما يبدو على الحدود الجنوبية، لكن نسبة التأييد له ما زالت أكبر من تلك المسجلة لصالح ترامب في استطلاعات الرأي.

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وردا على سؤال للشبكة نفسها حول ما يريد قوله للناخبين الذين يعتبرون أنه لا يمكن إعادة انتخابه بسبب تقدمه في السن، قال بايدن «اذكر لي اسم رئيس في التاريخ الحديث أنجز ما أنجزته في العامين الأولين». وأضاف «قد لا يعجبك ما أنجزته لكن الغالبية العظمى من الشعب الأميركي تحبه».

وقال بايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين «السؤال هو: (هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟) أعتقد أنني أستطيع القيام بهذه المهمة»، مؤكدا أنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر «سينخرط في عملية لاتخاذ قرار» بشأن انتخابات 2024.