بوتين يبدي انفتاحه على حوار مع «الذرية» حول محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، «انفتاحه على حوار» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة روسيا منذ مارس.

وقال بوتين لدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سان بطرسبرغ في جنوب غرب روسيا إن المحادثات ستتطرق «إلى كل المسائل ذات الاهتمام المشترك أو التي قد تثير قلقًا، على سبيل المثال، ما يتّصل بالأوضاع في محيط محطة زابوريجيا النووية».

وأضاف «في جميع الأحوال، نحن منفتحون على هذا الحوار».

