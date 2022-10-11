مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي في هجوم قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أكد فيه مقتل الجندي إن «مهاجمين وصلوا في سيارة قرب تجمع شفي شمرون وأطلقوا الرصاص الحي على جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي».

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وقبل هذا الهجوم، توفي جندي إسرائيلي متأثرًا بجروح أُصيب بها في هجوم وقع مساء السبت، في القدس الشرقية، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد.