البيت الأبيض: بايدن يريد «إعادة تقييم» العلاقة مع السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إن جو بايدن يريد «إعادة تقييم» علاقة الولايات المتحدة مع السعودية، فيما دعا نواب نافذون إلى وقف عمليات تسليم الأسلحة للرياض. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، لقناة «سي إن إن» إن الرئيس الأميركي «كان واضحًا للغاية في أنه يتعين علينا الاستمرار في إعادة تقييم هذه العلاقة وعلينا أن نكون مستعدين لإعادة النظر فيها».

وأضاف أن جو بايدن «مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل»، وفق وكالة «فرانس برس». وأوضح كيربي «يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن. لا أعتقد أنه يتعين الانتظار أو حتى أن ذلك سيستغرق وقتًا».

قرر تحالف «أوبك بلاس» الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة روسيا الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، في ما عُد إخفاقًا دبلوماسيًا لجو بايدن الذي زار السعودية في يوليو للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد أن توعد بجعل المملكة دولة «منبوذة» على الساحة الدولية إثر مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

استياء بين أعضاء الكونغرس الأميركي

أثار قرار كارتل النفط موجة استياء بين أعضاء الكونغرس الأميركي. وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإثنين بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل. وقال السناتور الديموقراطي بوب مينينديز «عليّ أن أشجب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السعودية للمساعدة في دعم حرب بوتين (في أوكرانيا) من خلال كارتل أوبك».

وكتب ديموقراطيان آخران هما السناتور ريتشارد بلومنثال والنائب في مجلس النواب رو خانا عمودا في بوليتيكو اتخذا فيه الموقف نفسه: «لا ينبغي لأميركا منح مثل هذه السيطرة غير المحدودة لأنظمة الدفاع الاستراتيجية إلى دولة متحالفة على ما يبدو مع عدونا الأكبر». في أغسطس أعلنت واشنطن بيع 300 صاروخ باتريوت ومعداتها للسعودية مقابل 3.05 مليار دولار.

أقيمت الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مما وفر للمملكة حماية عسكرية مقابل حصول الأميركيين على النفط. أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب تحريك العلاقة الاستراتيجية المليئة بالأزمات، مع صفقات ضخمة لبيع الأسلحة.