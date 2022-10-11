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تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 02:12 مساء
تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي
عسكري يحمل «الحقيبة النووية» في حديقة البيت الأبيض لدى مرافقة الرئيس جو بايدن إلى الطائرة مارين وان، 2 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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 ترافق حقيبة سوداء يطلق عليها «كرة القدم النووية»، الرئيس الأميركي، أينما ذهب ولا تفارق يد أحد العسكريين، إذ تحتوي على رموز وخطط تمكن الرئيس من الإيذان بشن ضربات نووية.

وتسمح هذه الحقيبة للرئيس، أن يختار بين قائمة من الأهداف، في أي مكان في العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

في البيت الأبيض توجد غرفة العمليات «سيتيويشن روم»، التي يستطيع فيها الرئيس إصدار أمر شن حرب، والتواصل مع قادة عسكريين، لكن عندما توجّه جو بايدن، مثلا إلى بورتوريكو وفلوريدا ونيويورك ونيوجيرزي وماريلاند، خلال فترة بضعة أيام في شهر أكتوبر الماضي، سافر كالعادة برفقة الحقيبة.

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ويرى بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بـ«معركة نهاية العالم»، عندما يلمح إلى استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

لكن الرد الأميركي- إن كان نوويا - يمكن أن يصدر من داخل سيارة الليموزين المعروفة باسم «ذا بيست» (الوحش)، أو من الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، أو من موقع محصن سري، أو من أي مكان يتواجد فيه الرئيس و«كرة القدم النووية» سويا.

متى ظهرت الحقيبة؟
وشاهد الناس لمحات للحقيبة المعروفة رسميا باسم حقيبة الطوارئ الرئاسية، منذ تصوير أحدهم وهو يحملها خلف جون إف كينيدي، في منزل عائلته المطل على البحر في هيانيس بورت، بولاية ماساتشوستس عام 1963، ورافقت أخرى رونالد ريغان في الساحة الحمراء خلال قمته مع ميخائيل غورباتشيف في 1988.

وهناك عنصر سري آخر مهم، لشن حرب نووية يحمل بدوره اسما مستعارا هو «البسكويت»، فإذا كانت «كرة القدم النووية»،  تتضمن قائمة الخطط الحربية فإن «البسكويت» تحتوي على «الرموز الذهبية» التي يمكن للرئيس من خلالها التعريف عن نفسه وتوجيه الأمر، والرموز بحجم بطاقات ائتمان، وإحداها يجب أن تكون بحوزة الرئيس دائما.

والقطعتان بالغتا السرية، وتحظيان بحراسة أمنية مفرطة، لكن كل قطعة منهما كان لها نصيبها من الحظ العاثر.

ويُعتقد أن بيل كلينتون وضع قطعة «البسكويت» في غير مكانها، فيما تلك التي كان يحملها ريغان رُمي بها عن غير قصد مع ملابسه في كيس بلاستيكي في مستشفى عندما نُزعت ملابسه لتحضيره لجراحة بعد إطلاق النار عليه في واشنطن في 1981.

وعندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، اضطر نائبه مايك بنس للهرب إلى مكان آمن، مع مرافق عسكري يحمل «كرة القدم النووية»، التي ترافق دائما خلَف الرئيس.

قرار استخدام الأسلحة النووية للرئيس
وهرم القيادة، من الناحية القانونية، قصير جدا، وبحسب «خدمة أبحاث الكونغرس» فإن «الرئيس الأميركي يمتلك السلطة المنفردة لإعطاء إذن استخدام الأسلحة النووية الأميركية».

ويتعين على الرئيس التعريف عن نفسه (برموز «البسكويت») ويمكنه مناقشة الخيارات مع كبار القادة العسكريين، وربما يقوم بذلك، لكن حتى لو «طلب الرؤساء المشورة» من أفراد الجيش «فإن هؤلاء المستشارين مطالبون بعد ذلك بنقل وتنفيذ الأوامر التي تجيز استخدام الأسلحة النووية»، كما جاء في تحليل الكونغرس.

ثم ينتقل الأمر عبر المراتب العسكرية، وصولا إلى العناصر الذين يقومون على تشغيل الأزرار في صوامع أو غواصات أو في الجو.

وفي مذكرة أرسلت إلى الكونغرس في 2021، يوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، بأنه حتى هو ليس ضمن «سلسلة القيادة»، إنما فقط في «سلسلة الاتصالات».

أوضاع أكثر خطورة
لا يحمل الرئيس زرا أحمر كبيرا يضغط عليه، وكل أوامره يجب أن تمر عبر مجموعات من الأشخاص، قبل أن تصبح واقعا.

ويتوجب على أفراد الجيش الأميركي عدم إطاعة أوامر غير قانونية، وكما قال جون هايتن، قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية (ستراتكوم) في 2017: «نفكر كثيرا في هذه المسائل»، مضيفا «إذا كان الأمر غير قانوني، أتعلم ما سيحدث؟ سأقول (سيدي الرئيس، الأمر غير قانوني)، وهل تعلم ما سيفعل؟ سيقول (ما هو الشيء القانوني؟) وسنأتي بخيارات، وبمجموعة من القدرات للاستجابة على الوضع مهما كان، وهكذا يحصل الأمر، ولا ينطوي على تعقيدات».

وفي أوضاع أكثر خطورة يمكن للحكومة نظريا، أن تتدخل وتجرد الرئيس من سلطاته بتفعيل التعديل الـ25، ولم يسبق أن حصل ذلك، رغم تقارير عديدة عن حصول نقاشات على مستوى عال بهذا الشأن خلال رئاسة ترامب الفوضوية، ومع ذلك، قد يحصل تغير أقل خطورة بكثير في سلسلة القيادة فيما يتعلّق بإجراءات طبية مخطط لها.

وهكذا كان 19 نوفمبر 2021 يوما غير مسبوق، فقد خضع بايدن للتخدير لإجراء تنظير للقولون وأصبحت نائبته كامالا هاريس أول امرأة في الولايات المتحدة تتولى مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة - لمدة 85 دقيقة حارسة لقطعة «البسكويت» و«كرة القدم».

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