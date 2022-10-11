Atwasat

العنف السياسي يفرض نفسه على الانتخابات النصفية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 01:48 مساء
العنف السياسي يفرض نفسه على الانتخابات النصفية الأميركية
أنصار دونالد ترامب خارج مبنى الكابيتول, 6 يناير 2021 في واشنطن, (أ ف ب)
alwasat radio

يخيم العنف السياسي على الانتخابات النصفية الأميركية، قبل نحو شهر على إجرائها، فيما يحذر المشرعون والمسؤولون الانتخابيون من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم، مع تهديدات يومية بالقتل.

وقالت السناتورة الجمهورية سوزان كولينز، في أوائل أكتوبر الحالي، بأحد أعمدة صحيفة نيويورك تايمز، «لن أفاجأ إذا قتل سيناتور أو نائب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت المسؤولة المنتخبة البالغة من العمر 69 عامًا، بعد أن حُطمت نافذة في منزلها في ولاية مين، «ما كان في الأصل مجرد مكالمات هاتفية عدائية، يترجم الآن إلى تهديدات وعنف حقيقي».

هذه الضغوط عانى منها أيضا، عضو مجلس النواب الأميركي، آدم كينزينغر، المناهض للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي نشر مقتطفات صوتية من التهديدات التي تلقاها، فيما قال في يوليو الماضي، إن التهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد الطبقة السياسية زادت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

- هل تنهي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مستقبل ترامب السياسي؟

ويسمع في رسائل تهديد نشرها «نحن نعلم مكان عائلتك وسنلاحقك أيها الصغير.. سنقبض على زوجتك وأطفالك».

وبعد أيام قليلة من تصريحات كينزينغر، كان على التقدمية المنتخبة براميلا جايابال، الاتصال برقم الطوارئ «911»، عندما وقف رجل أمام منزلها عدة مرات مطلقا الشتائم وهو يحمل مسدسًا على خصره.

نائبة جمهورية تتخلى عن تنظيم أي تجمع انتخابي
واضطرت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تبرأ منها حزبها لانضمامها إلى لجنة برلمانية تحقق مع دونالد ترامب، إلى التخلي عن تنظيم أي تجمع انتخابي كبير في ولايتها وايومنغ، بسبب تلقيها تهديدات بالقتل.

وقد تواجه البلاد نقصا في منظمي الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، طالما استمروا في تلقي مثل هذه التهديدات، كما حذر رئيس أمن الانتخابات في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كيم وايمان، في سبتمبر الماضي.

«سنستمر في زيادة التهديدات ضد المسؤولين المنتخبين»
أعمال العنف ضد المسؤولين الأميركيين المنتخبين ليست جديدة، ففي يناير 2011، كادت الديموقراطية غابي غيفوردز، تقتل بعد إصابتها برصاصة في الرأس، من مسافة قريبة خلال اجتماع مع مواطنين في توكسون، لكن العديد من الخبراء يتفقون على أن ازدياد هذه التهديدات مرتبط بشكل مباشر بوصول ترامب إلى السلطة في يناير 2017.

وبحسب شرطة العاصمة، المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس المنتخبين، فقد تضاعفت التهديدات الموجهة ضدهم منذ تنصيب الملياردير الجمهوري، وارتفعت من 3939 تهديدًا في عام 2017 إلى 9625 تهديدًا في عام 2021.

وقال الخبير الأمني ك. كامبل، «أعتقد أننا سنستمر في رؤية زيادة في التهديدات ضد المسؤولين المنتخبين على جميع المستويات، وكذلك ضد مسؤولي الانتخابات».

قلق من هجمات الجماعات اليمينية المتطرفة
وعبر كامبل عن قلقه بشكل خاص من الهجمات التي تشنها الجماعات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك جماعة «أوث كيبرز» (حفظة القسم)، التي يخضع العديد من أعضائها للمحاكمة بتهمة التحريض على الفتنة وحمل السلاح لمهاجمة مبنى الكابيتول، من أجل إبقاء ترامب على رأس السلطة في السادس من يناير 2021.

خلال ذلك اليوم الشتوي البارد، نشر الآلاف من أنصار الرئيس السابق الفوضى في عاصمة الولايات المتحدة، ما أجبر المسؤولين المنتخبين على إخلاء مبنى مجلس النواب زاحفين وهم يضعون أقنعة الغاز.

لكن وفقا للخبيرة السياسية رايتشل كلاينفيلد، فإن موسم انتخابات 2020، الذي تواجه خلاله جو بايدن ودونالد ترامب، مثل أيضا منعطفًا دفع بعض الجمهوريين إلى «قبول العنف كأداة سياسية».

وفي خضم الحملة الانتخابية للانتخابات النصفية، يمكن ملاحظة ذلك بشكل خاص في الإعلانات الانتخابية لبعض المرشحين، ووفقا لتحليل أجراه مركز صندوق العمل التقدمي الأميركي فإن 104 إعلانات على الأقل جرى بثها هذا العام، تظهر مرشحا محافظا بمسدس أو بندقية هجومية.

استمتاع ببتوجيه السلاح لصور الخصوم
وفي بعض هذه الإعلانات، يستمتع المرشحون الجمهوريون بتوجيه السلاح باتجاه صور أو دمى تمثل خصومهم الديمقراطيين أو حتى الرئيس جو بايدن.

وحذرت رايتشل كلاينفيلد، قبل بضعة أشهر خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأميركي «اليوم، غالبية الأفراد الذين يرتكبون أعمال عنف سياسي عفوي أو منظم لا ينتمون رسميا إلى أي جماعة متطرفة»، مضيفة «على العكس فقد أصبحت المعتقدات والأنشطة العنيفة أمرا شائعا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي

تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة

عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل...
اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)

اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة

الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب

هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب
طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)

طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية

قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع

تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع
الأمن الإنساني أولا وأخيرا

الأمن الإنساني أولا وأخيرا
لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية

الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية
مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.. وتحرير 159 مهاجرا

مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.....
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي
تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق ...
قبل قمة مجموعة السبع.. موسكو تتوقع مزيدا من «المواجهة» مع الغرب
قبل قمة مجموعة السبع.. موسكو تتوقع مزيدا من «المواجهة» مع الغرب
اجتماع أزمة لمجموعة السبع غداة القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا
اجتماع أزمة لمجموعة السبع غداة القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا
قصف روسي جديد يخلف أضرارا «جسيمة» في منشآت الطاقة بوسط أوكرانيا
قصف روسي جديد يخلف أضرارا «جسيمة» في منشآت الطاقة بوسط أوكرانيا
36 قتيلاً وتضاؤل الأمل بالعثور على ناجين في الانهيارات الأرضية بفنزويلا
36 قتيلاً وتضاؤل الأمل بالعثور على ناجين في الانهيارات الأرضية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
انقطاع الكهرباء عن نحو 2000 شخص جنوب روسيا بعد ضربة أوكرانية
انقطاع الكهرباء عن نحو 2000 شخص جنوب روسيا بعد ضربة أوكرانية...
ستولتنبرغ: روسيا تخسر في ساحة المعركة.. الضربات الكثيفة على أوكرانيا «دليل ضعف»
ستولتنبرغ: روسيا تخسر في ساحة المعركة.. الضربات الكثيفة على ......
المحكمة العليا البريطانية تنظر في طلب إسكتلندا تنظيم استفتاء حول الاستقلال
المحكمة العليا البريطانية تنظر في طلب إسكتلندا تنظيم استفتاء......
36 قتيلاً وتضاؤل الأمل بالعثور على ناجين في الانهيارات الأرضية بفنزويلا
36 قتيلاً وتضاؤل الأمل بالعثور على ناجين في الانهيارات ......
قصف روسي جديد يخلف أضرارا «جسيمة» في منشآت الطاقة بوسط أوكرانيا
قصف روسي جديد يخلف أضرارا «جسيمة» في منشآت الطاقة بوسط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط