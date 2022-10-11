هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب

القاهرة - بوابة الوسط

تتزايد التخوفات من نشوب حرب نووية بين أكبر قوتين في العالم، مع تهديدات الرئيس الروسي، باستخدام السلح النووي، في الحرب الدائرة بأوكرنيا، فيما يخشي كثيرون رد نووي أميركي، يهدد الأمن العالمي.

لكن موقع «سليت» الأميركي، طرح سيناريو مغايرا، من خلال تقرير نشره، يبتعد تماما عن نشوب حرب نووية متبادلة، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين ناقشوا سابقاً سيناريو احتمال استخدام روسيا لأسلحتها النووية في أوروبا، ولم يتفق جميعهم على ضرورة الرد بهجمة نووية أميركية، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

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بل قال البعض إن هجوماً نووياً روسياً سيعزل موسكو بشكل كامل عن بقية العالم، وسيضعها في موقف حرج يجب على واشنطن استغلاله سياسياً بعدم الرد بالمثل.

وشهدت الاجتماعات الأميركية مشاركة مسؤولين مثل وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن، الذي كان نائبا لوزير الخارجية السابق جون كيري آنذاك.

سيناريو يجنب العالم كارثة حرب نووية

وقال مشاركون في الاجتماعات تلك، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لديهما الإمكانيات العسكرية الكافية لشن هجوم مضاد على أي هجمة نووية روسية، بأقوى الأسلحة التقليدية غير النووية، وهو ما سيضعف موقف موسكو على الأرض، مع الاستفادة من إحراجها وعزلها سياسياً في آن واحد، كذلك سيجنب العالم وقوع كارثة حرب نووية واسعة النطاق.

واستشهد التقرير بما قاله مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن لبرنامج «60 دقيقة» الشهير، عند سؤاله عن احتمال استخدام روسيا للسلاح النووي، وقال بايدن إن ذلك سيجعل روسيا «منبوذة»، وهو ما يُظهر رغبة واشنطن في عدم الانسياق وراء موسكو في مثل تلك الحالة، طبقاً للتقرير.