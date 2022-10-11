تركيا تدعو لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا «في أقرب وقت ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت تركيا اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا «في أقرب وقت»، مشيرة إلى أن تواصل الحرب يبعد الطرفين أكثر عن المسار الدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في مقابلة متلفزة، «يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.. كلما تم ذلك في موعد أقرب، كان أفضل»، وفق وكالة «فرانس برس»..

- مسؤول تركي: إردوغان يلتقي بوتين الأربعاء في أستانا

والتزمت تركيا الحياد على مدى النزاع في أوكرانيا إذ تقيم علاقات ودية مع كل من أوكرانيا وروسيا.

ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة إقليمية تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستنانا الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول تركي لـ«فرانس برس».