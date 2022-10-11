أكثر من 100 قتيل حصيلة الإعصار «إيان» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأميركية أن حصيلة ضحايا الإعصار «إيان» الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الماضي، وأصبح أحد أعنف الأعاصير في التاريخ الأميركي الحديث، ارتفعت الإثنين إلى 107 قتلى.

وسقطت الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى في فلوريدا، الولاية الأكثر تضررا من الإعصار المدمر، إذ بلغ عدد الضحايا فيها 102 قتيل، في حين سقط القتلى الخمسة الباقون في ولاية نورث كارولاينا، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذه الحصيلة الرسمية مرشحة للارتفاع أكثر، في حين يتحدث بعض وسائل الإعلام الأميركية عن عدد قتلى أكبر.

أكثر الأعاصير دموية في الولايات المتحدة

والإعصار إيان هو أكثر الأعاصير دموية في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن، ومع ذلك، لا يزال عدد قتلاه أقل بكثير من عدد ضحايا الإعصار كاترينا الذي دمر في 2005 لويزيانا وأودى بحياة 1800 شخص.

- ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 44 قتيلا

وكان «إيان» إعصارا من الفئة الرابعة عندما بلغ اليابسة في فلوريدا، حيث أغرق أحياء بأكملها ودمر منازل وجسورا وخطوط كهرباء.

ومع تقدم الإعصار نحو المحيط الأطلسي، تراجعت حدته قبل أن تشتد مجددا مع وصوله إلى ساوث كارولاينا، وكذلك أيضا جارتها نورث كارولاينا.

وقالت السلطات إن إعادة بناء المناطق الساحلية التي دمرها الإعصار «إيان» في فلوريدا، ستستغرق شهورا وستكلف 50 مليار دولار وربما أكثر.