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ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على أوكرانيا أمس إلى 19 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 09:26 صباحا
ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على أوكرانيا أمس إلى 19 شخصا
سيارات مدمرة جراء قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، 10 أكتوبر 2022، (الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا الثلاثاء، مقتل 19 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 100 آخرين، نتيجة الضربات الروسية على مختلف أنحاء البلاد قبل يوم.

وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على «فيسبوك»، «بحسب المعلومات الأولية، قتل 19 شخصا وأصيب 105 بجروح»، وفق وكالة «فرانس برس».

قصف كييف ومدن عديدة
وتعرضت العاصمة كييف، ومدن أوكرانية أخرى، إلى قصف عنيف صباح أمس الإثنين، حيث أطلق الجيش الروسي 83 صاروخًا، اعترض الدفاع الجوي الأوكراني 52 صاروخًا منها.

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وطال القصف مدينة لفيف الواقعة في أقصى غرب البلاد، والتي ظلت بعيدة إلى حد ما عن دمار الحرب، فيما

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