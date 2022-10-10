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ممثل أوكرانيا بالأمم المتحدة: روسيا «دولة إرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 10:25 مساء
ممثل أوكرانيا بالأمم المتحدة: روسيا «دولة إرهابية»
سفير أوكرانيا، سيرغي كيسليتسيا، متحدثا في قاعة الجمعية العامة، خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة. (أرشيفية: موقع الأمم المتحدة)
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اتهم سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة روسيا، الإثنين، بأنها «دولة إرهابية»، خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للبحث في ضم موسكو أربع مناطق أوكرانية.

وقال سيرغي كيسليتسيا، بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا على مدن أوكرانية عدة، «أثبتت روسيا مرة أخرى أنها دولة إرهابية ينبغي ردعها بأشد الوسائل الممكنة».

- زيلينسكي يتوعد القوات الروسية بـ«معارك مؤلمة»

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده «لن تخيفها» الضربات الروسية الكثيفة التي طالت منشآت كبيرة للطاقة، وأودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وأكد زيلينسكي، في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا يمكن إخافة أوكرانيا بل ستزداد وحدة. لا يمكن لجم أوكرانيا»، واعدًا بمعارك «مؤلمة أكثر» للقوات الروسية على الجبهة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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