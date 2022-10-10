Atwasat

تحركات احتجاجية عمالية وطلابية في إيران على الرغم من حملة القمع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 08:03 مساء
تحركات احتجاجية عمالية وطلابية في إيران على الرغم من حملة القمع
من تظاهرة مؤيدة للاحتجاجات الإيرانية في كندا. (الإنترنت)
alwasat radio

واصل المحتجون الإيرانيون تحدّي السلطات في الأسبوع الرابع لتحرك مناهض لنظام الجمهورية الإسلامية، وقد سجّلت الإثنين اعتصامات طالبية وإضرابات عمّالية على الرغم من حملة قمع يقول نشطاء إنها أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الموقوفين.

وأشارت تسجيلات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم احتجاجات في نقاط مختلفة في العاصمة وغيرها من المدن في الأيام الأخيرة تخلّلها إحراق نساء حجابهن وإطلاق هتافات مناهضة للنظام الإيراني، وفق «فرانس برس».

عمّال مضربون
في الأثناء، اتّهمت منظّمة «هنكاو» الحقوقية الكردية السلطات باستخدام أسلحة ثقيلة بما في ذلك «قصف» أحياء في سنندج بالمدفعية و«الأسلحة الرشاشة»، في معلومات تعذّر على «فرانس برس» التحقّق من صحّتها من مصادر مستقلة بسبب القيود المفروضة على شبكة الإنترنت. وسُمع دوي طلقات نارية في مدينة سقز، مسقط رأس أميني، وفق المنظمة ومقرها النروج.

-  احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الرابع.. صدامات في الشوارع وإضرابات بين العمال
-  ملاكمة إيرانية تدعو إلى أشكال أخرى من الاحتجاج خشية قمع التظاهرات

ونشرت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو مشاهد لاعتصام في جامعة غيلان في شمال إيران ولتلميذات في مدينة مهاباد في شمال إيران ينزعن حجابهن. كذلك نشرت تسجيل فيديو قالت إنه لحشد كبير من الطلاب أمام كلية الفنون التطبيقية في طهران تجمّعوا الإثنين للتنديد بـ«الفقر والفساد» في إيران هاتفين «الموت لهذا الطغيان».

أظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما موقع «إيران واير» الإخباري، طالبات في جامعة الزهراء للإناث في طهران يطلقن هتافات مناهضة للنظام في حرم الجامعة خلال زيارة للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي السبت.

طلاب أيديهم باللون الأحمر
وفي جامعة أزاد في طهران طلى طلاب أيديهم باللون الأحمر تنديداً بحملة القمع التي تواجه بها السلطات الاحتجاجات، وفق ما تمكن رؤيته في الفيديو أعلاه.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع «لتفريق حشود في عشرات المواقع في طهران»، مشيرة إلى أن المتظاهرين «أطلقوا هتافات وأحرقوا ممتلكات عامة وألحقوا بها أضراراً، بما في ذلك كشك للشرطة».

يقول محلّلون إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران متعدّدة الأوجه، من مسيرات في الشارع مرورا بإضرابات طالبية وصولاً إلى تحركات اعتراضية فردية، وهو ما يعقّد محاولات السلطات قمع التحركات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهيّة

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهيّة
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير السليم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات ...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر

علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»
الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها

خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية

«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية
شاهد في «هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

شاهد في «هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون ...
عقب قصف روسي كثيف.. غوتيريس يندد بـ«التصعيد» غير المقبول في أوكرانيا
عقب قصف روسي كثيف.. غوتيريس يندد بـ«التصعيد» غير المقبول في ...
بلينكن يؤكد «دعم» واشنطن لأوكرانيا بعد الضربات الروسية «الفظيعة»
بلينكن يؤكد «دعم» واشنطن لأوكرانيا بعد الضربات الروسية «الفظيعة»
التجارة والتنقل والتأشيرات ضمن 12 اتفاقية تعاون مبرمة بين الجزائر وفرنسا
التجارة والتنقل والتأشيرات ضمن 12 اتفاقية تعاون مبرمة بين الجزائر...
بايدن يندد بـ«الوحشية المطلقة» للضربات الروسية في أوكرانيا
بايدن يندد بـ«الوحشية المطلقة» للضربات الروسية في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
المزيد
زيلينسكي يتوعد القوات الروسية بـ«معارك مؤلمة»
زيلينسكي يتوعد القوات الروسية بـ«معارك مؤلمة»...
تحركات احتجاجية عمالية وطلابية في إيران على الرغم من حملة القمع
تحركات احتجاجية عمالية وطلابية في إيران على الرغم من حملة ......
ألمانيا تعجل بإرسال نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قادر على حماية مدينة بأكملها
ألمانيا تعجل بإرسال نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قادر على ......
بايدن يندد بـ«الوحشية المطلقة» للضربات الروسية في أوكرانيا
بايدن يندد بـ«الوحشية المطلقة» للضربات الروسية في أوكرانيا...
التجارة والتنقل والتأشيرات ضمن 12 اتفاقية تعاون مبرمة بين الجزائر وفرنسا
التجارة والتنقل والتأشيرات ضمن 12 اتفاقية تعاون مبرمة بين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط