بايدن يندد بـ«الوحشية المطلقة» للضربات الروسية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين بشدة بالقصف الصاروخي الذي طاول مدنا أوكرانية عدة، قائلا إنه «يظهر الوحشية المطلقة» للحرب «غير الشرعية» التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في بيان «هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها»، مؤكدا «سوف نواصل فرض أكلاف على روسيا بسبب عدوانها»، وفق «فرانس برس».

غوتيريس: تصعيد غير مقبول في الحرب

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق الإثنين، القصف الروسي الدامي على مختلف أنحاء أوكرانيا، واصفًا الخطوة بـ«التصعيد غير المقبول في الحرب»، على ما قال الناطق باسمه.

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وقال الناطق ستيفان دوجاريك، في بيان، إن «الأمين العام يشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفّذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا، التي ذكرت تقارير بأنها أدت إلى دمار واسع في مناطق مدنية، وإلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص». وأضاف أن ما حصل «يشكل تصعيدًا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر».

مقتل 11 شخصًا.. وإصابة 64 بجروح

وتعرضت أوكرانيا، صباح الإثنين، لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر، وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي 83 صاروخًا، اعترض الدفاع الجوي 52 صاروخًا، منها 43 صاروخ «كروز». وفي حصيلة أولية، تحدثت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 64 بجروح في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.

وتعليقًا على القصف الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي، «انهم يحاولون تدميرنا جميعًا. محونا عن وجه الأرض»، داعيًا السكان إلى البقاء في الملاجئ، ومطالبًا حلفاءها الغربيين برد «قاسٍ» على روسيا، وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع