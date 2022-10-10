بلينكن يؤكد «دعم» واشنطن لأوكرانيا بعد الضربات الروسية «الفظيعة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لطمأنته بشأن «دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الضربات الفظيعة» التي نفذتها القوات الروسية صباحًا.

وجاء في تغريدة لبلينكن: «سنواصل توفير المساعدة الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها»، بحسب «فرانس برس».

غوتيريس: تصعيد غير مقبول في الحرب

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق الإثنين، القصف الروسي الدامي على مختلف أنحاء أوكرانيا، واصفًا الخطوة بـ«التصعيد غير المقبول في الحرب»، على ما قال الناطق باسمه.

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وقال الناطق ستيفان دوجاريك، في بيان، إن «الأمين العام يشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفّذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا، التي ذكرت تقارير بأنها أدت إلى دمار واسع في مناطق مدنية، وإلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص». وأضاف أن ما حصل «يشكل تصعيدًا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر».

مقتل 11 شخصًا.. وإصابة 64 بجروح

وتعرضت أوكرانيا، صباح الإثنين، لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر، وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي 83 صاروخًا، اعترض الدفاع الجوي 52 صاروخًا، منها 43 صاروخ «كروز». وفي حصيلة أولية، تحدثت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 64 بجروح في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.

وتعليقًا على القصف الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي، «انهم يحاولون تدميرنا جميعًا. محونا عن وجه الأرض»، داعيًا السكان إلى البقاء في الملاجئ، ومطالبًا حلفاءها الغربيين برد «قاسٍ» على روسيا، وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع.