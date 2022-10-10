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عقب قصف روسي كثيف.. غوتيريس يندد بـ«التصعيد» غير المقبول في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 04:53 مساء
عقب قصف روسي كثيف.. غوتيريس يندد بـ«التصعيد» غير المقبول في أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)
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دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين القصف الروسي الدامي على مختلف أنحاء أوكرانيا، واصفا الخطوة بـ«التصعيد غير المقبول في الحرب»، على ما قال الناطق باسمه.

وقال الناطق ستيفان دوجاريك في بيان إن «الأمين العام يشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفّذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا والتي ذكرت تقارير بأنها أدت إلى دمار واسع في مناطق مدنية وإلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص».  وأضاف أن ما حصل «يشكّل تصعيدا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر»، وفق «فرانس برس».

مقتل 11 شخصًا وإصابة 64 بجروح
وتعرضت أوكرانيا صباح الإثنين لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر، وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي 83 صاروخًا اعترض الدفاع الجوي 52 منها 43 صاروخ كروز. وفي حصيلة أولية، تحدثت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 64 بجروح في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.

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وتعليقا على القصف الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي «انهم يحاولون تدميرنا جميعا، محونا عن وجه الأرض»، داعيًا السكان الى البقاء في الملاجئ ومطالبًا حلفاءها العربيين برد «قاس» على روسيا وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع.

سماع ستّة انفجارات في كييف
وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي «يريدون تدمير نظام الطاقة»، فيما كانت عدة مناطق أوكرانية تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي.  وسُمع نحو ستّة انفجارات في كييف مع ضربات في عدة أحياء بما في ذلك وسط المدينة.

من جهته، اتهم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو أوكرانيا بالتحضير لهجوم ضد بلاده مضيفًا أنه نتيجة لذلك ستنشر مينسك قوات روسية-بيلاروسية بدون تحديد موقعها. وقال خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين «نظرًا إلى تفاقم الوضع عند الحدود الغربية للاتحاد، اتفقنا على نشر قوة إقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس».

 

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