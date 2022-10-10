رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

رغم احتدام المواجهة بين الروس والغرب بالوكالة على الجبهة الأوكرانية، يلتقي الجنود الروس والأميركان في شمال شرق سورية بالضحكات وتبادل الصور.

ففي بلدة القحطانية، تتواجد جنبا إلى جنب المدرعات الروسية والآليات الأميركية خصوصا حين التقت السبت عند حقل نفطي قرب الحدود التركية في محافظة الحسكة، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وبدلا من الاحتكاك، تظهر الصور التي التقطها مصور وكالة «فرانس برس» الجنود الروس والأميركيون يتبادلون التحية ويتصافحون، بل وتترجل عناصر من آليات تحمل علمي البلدين، واقفين جنباً إلى جنب، وعلى أكتافهم سلاحهم، يتبادلون الأحاديث والضحكات.

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وباتت القوات الروسية التي تنتشر في المنطقة منذ العام 2015 على تماس وتداخل مع القوات الأميركية الموجودة بها منذ العام 2014، بل وأصبح من المعتاد مشاهدة جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات القوات الأميركية، والعكس بالعكس، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس».

لحظات نادرة ومؤشر على رغبة في منع التصعيد

ويقول الباحث المتابع للشأن السوري سامويل راماني لـ«فرانس برس»، «إنها لحظات نادرة ومؤشر على أن روسيا والولايات المتحدة لا يزالان يريدان منع التصعيد في سورية».

ولضمان عدم تطور الاحتكاكات، يتواصل الطرفان عبر ما يُعرف بآليّة فضّ الاشتباك، وهي قنوات اتصال تلعب دوراً رئيسياً في تفادي الحوادث على الأرض وفي الأجواء السورية وتحدّد المناطق الدقيقة للطرفين، إذ اتُبعت آلية التنسيق هذه منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سورية، بينما كانت الطائرات الأميركية تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).