لوكاشنكو يتهم ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بتدريب «متطرفين» لتنظيم «تمرد عسكري» في بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الإثنين، ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بتدريب بيلاروسيين «متطرفين»، لشن هجمات «إرهابية»، بعدما أعلن عن خطط لنشر قوات مشتركة مع موسكو.

وقال لوكاشنكو، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، «إن تدريب ناشطين بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا»، كما اتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بالسعي إلى «تفاقم الوضع»، وفق وكالة «فرانس برس».