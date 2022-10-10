الاتحاد الأوروبي: الاستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا «يرقى إلى جريمة حرب»

القاهرة - بوابة الوسط

رأى الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا «ترقى إلى جريمة حرب»، وفق ما أفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل الإثنين.

وقال الناطق باسم الاتحاد بيتر ستانو، إن «استهداف الناس عشوائيا بوابل جبان ومروع من الصواريخ ضرب أهدافا مدنية يمثّل حتما تصعيدا إضافيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع «يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات هذه الهجمات الشنيعة على المدنيين والبنى التحتية المدنية.. إنه أمر يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ويرقى هذا الاستهداف للمدنيين من دون تمييز إلى جريمة حرب».