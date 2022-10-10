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بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 12:38 مساء
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية)
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 توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، بأن الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»، بعدما نفّذت القوات الروسية ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية وأودت بخمسة أشخاص على الأقل وأخرجت البنى التحتية المرتبطة بالطاقة عن الخدمة في أنحاء البلاد.

وقال بوتين، في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، «لم يكن من الممكن ترك (الهجمات الأوكرانية) تمر من دون رد.. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع «هذا الصباح، وبناء على نصيحة وزارة الدفاع وخطة هيئة الأركان العامة، نُفّذت ضربة كبيرة باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى.. على منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا».

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