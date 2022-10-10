لقاء مرتقب بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبوتين في سان بطرسبرغ الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في سان بطرسبرغ الثلاثاء.

ويأتي اجتماعهما بعد القصف المتكرر لمحطة زابوريجيا الأوكرانية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، وهو أمر أثار مخاوف من إمكانية وقوع كارثة نووية، بحسب وكالة «فرانس برس».