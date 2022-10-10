«فرانس برس»: ألمانيا ستقيل رئيس «الأمن المعلوماتي» بعد تقارير عن ارتباطه بالاستخبارات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم ألمانيا إقالة رئيس الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي آرني شونبوم، على خلفية تقارير عن صلات له بأجهزة الاستخبارات الروسية، حسبما قالت مصادر حكومية لوكالة «فرانس برس» الإثنين.

وقالت وزارة الداخلية إنها «تنظر بجدية إلى التقارير» و«تحقق فيها بشكل شامل»، بحسب الوكالة الفرنسية.