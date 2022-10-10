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زيلينسكي: روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لضرب أوكرانيا والبنية التحتية للطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 10:44 صباحا
زيلينسكي: روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لضرب أوكرانيا والبنية التحتية للطاقة
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا الإثنين، مشيرا إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقال زيلينسكي، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، «يريدون بث الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة»، مضيفا أن ضربات بواسطة «عشرات الصواريخ» وطائرات مسيرة إيرانية من نوع «شاهد» استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا، ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير، بحسب وكالة «فرانس برس».

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