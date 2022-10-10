رئيسة تايوان: «لا مساومة» على الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، في تحذير لبكين، الإثنين، أن الجزيرة لن تتخلى عن نمط حياتها الديمقراطي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني في تايوان.

وقالت «إنغ وين»، «الإجماع الأوسع داخل الشعب التايواني وبين مختلف أحزابنا السياسية، هو أن علينا الدفاع عن سيادتنا الوطنية ونمط حياتنا الحر والديمقراطي»، مشددة على أنه «حول هذه النقطة، لن نترك مجالا للمساومة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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قارنت تساي إنغ وين في خطابها بين وضع تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا الذي حرك المخاوف في الجزيرة من اجتياح صيني مماثل، فشبهت النزاع في أوكرانيا بهدف بكين المعلن بالسيطرة مستقبلا على تايوان.

لا يمكن تجاهل مخاطر التوسع العسكري

وقالت «لا يمكننا إطلاقا تجاهل المخاطر التي تثيرها عمليات التوسع العسكري هذه على النظام العالمي الحر والديمقراطي، هذه التطورات على ترابط وثيق مع تايوان».

وتعتبر بكين الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها مستقبلا ولو بالقوة.