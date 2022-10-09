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22 قتيلا و52 مفقودا في انزلاق تربة بفنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 10:14 مساء
22 قتيلا و52 مفقودا في انزلاق تربة بفنزويلا
سكان يسيرون بين الأنقاض التي خلفتها الكارثة في فنزويلا، الأحد 9 أكتوبر 2022 (صحيفة ديلي ميل البريطانية)
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قضى 22 شخصًا واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بُعد 70 كيلومترًا جنوب غرب كراكاس، على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس.

وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية «فاضت خمسة جداول (..) وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلًا فيما ثمة 52 شخصا مفقودًا».

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن صحفييها شاهدوا أضرارًا كبيرة.

وقال نائب وزير نظام الحماية المدنية في البلاد كارلوس بيريز، في تغريدة يوم الأحد إن ألفًا من رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في المنطقة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وشوهد سكان لاس تيخيرياس المذهولون وهم يعانقون بعضهم البعض في أعقاب الكارثة ويبحثون عن أقاربهم المفقودين.

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