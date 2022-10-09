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الرئاسة اللبنانية: هوكستين سيرسل الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 08:31 مساء
الرئاسة اللبنانية: هوكستين سيرسل الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات
سفينة التخزين والإنتاج العائدة لشركة «إينرجان» التي ستعمل على استخراج الغاز لصالح «إسرائيل» من حقل «كاريش» لدى مرورها في قناة السويس، 2 يونيو 2022. (أ ف ب)
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأحد، إن بلاده ستتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل في غضون ساعات.

وأضاف أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أبلغه في اتصال هاتفي بأنه جرى تحديد الملاحظات بشأن الاقتراح، وفق «رويترز».

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن «الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب».

ورفض الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل» من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي كبير وكالة «فرانس برس».

الاحتلال الإسرائيلي يرفض اقتراح الوسطاء
ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: «إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء.. ورئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها».

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وقدمها إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

- لبنان يتسلم عرضا خطيا من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية.. هل يشمل حقل «كاريش»؟
-  «فرانس برس»: رفض إسرائيلي لتعديلات لبنان على مشروع الاتفاق حول الغاز

عمليا، يعتبر الجانبان في حالة حرب، واستمرت آخر حرب خاضتها «إسرائيل» ضد حزب الله في العام 2006، 34 يومًا. ورحبت «تل أبيب» بمقترح هوكستين لكن رئيس الوزراء لبيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة. وقدم لبنان، الثلاثاء، رده على المقترح الأميركي. 

تعديلات لبنانية في المقترح الأميركي
والأسبوع الماضي، أبدى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، «تفاؤلا» بشأن إحراز تقدم حيال الاتفاق، كما اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، المقترح الأميركي بـ«الخطوة المهمة للغاية». والثلاثاء، قال مسؤول لبناني منخرط في المفاوضان إن رد بيروت على المقترح الأميركي الأولي تضمن «تعديلات على جمل محددة حتى لا يكون هناك سوء فهم». 

وانطلقت المفاوضات بين لبنان و«إسرائيل» العام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة. 

تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان العام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29.

وتسارعت منذ مطلع يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل «كاريش» تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول «إسرائيل» إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. ووجّه حزب الله سلسلة تهديدات إلى «إسرائيل»، محذرا إياها من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

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