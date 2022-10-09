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بوتين يحمل الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الانفجار على جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 08:24 مساء
بوتين يحمل الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الانفجار على جسر القرم
تفجير يستهدف جسر كيرتش الذي يربط القرم بروسيا. (الإنترنت)
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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق اضرارا السبت بجسر القرم، واصفا ما حصل بإنه «عمل إرهابي» ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، كما نقلت عنه وكالات الأنباء المحلية، إن «المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية»، بحسب «فرانس برس».

استئناف حركة السيارات والقطارات
واستؤنفت حركة السيارات والقطارات أمس السبت بعد بضع ساعات على الانفجار الذي تسبب بانهيار عدة أجزاء من أحد مسالك الجسر الذي شُيِّد بكلفة كبيرة وافتتحه بوتين في 2018، وأدى إلى اندلاع النيران في عدة مقطورات صهاريج محملة بالوقود على جزء من السكة الحديد من الجسر.

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- استئناف حركة القطارات على جسر القرم بعد توقفها بسبب الانفجار

وتولت عبّارات في مرحلة أولى نقل الشاحنات. وأعلنت وزارة المواصلات الأحد أن قطارات الركاب من القرم إلى روسيا «تسير وفق الجدول الاعتيادي» ونسبت السلطات الروسية الانفجار الذي أوقع ثلاثة قتلى صباح السبت إلى شاحنة مفخخة مالكها من سكان منطقة كراسنودار الروسية.

وقبل تصريح الرئيس الروسي لم تتهم موسكو  أوكرانيا بالوقوف خلف الهجوم، كما لم يتبنّ المسؤولون الأوكرانيون العملية رسميا. إلا أن كييف هددت مرارًا بضرب هذا الجسر الذي يستخدم لنقل الإمدادات إلى القوات الروسية في أوكرانيا.

قافلة عربات صهاريج مشتعلة
وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة جرى تداولها عبر الإنترنت انفجارًا قويًا تزامن مع مرور عدة عربات على الجسر من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار. وأظهرت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من الجسر، وانهيار قسمين من أحد مسلكي الطريق.

وبحسب المحققين، أسفر الهجوم الذي وقع باكرًا صباح السبت عن مقتل ثلاثة أشخاص هم سائق الشاحنة ورجل وامرأة كانا في سيارة قريبة وقت الانفجار وجرى انتشال جثتيهما من المياه. وفي وقت يواجه صعوبات على جبهة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أكد الجيش الروسي السبت أن إمدادات قواته ليست مهددة.

وقصفت أوكرانيا عدة جسور في منطقة خيرسون في الأشهر الأخيرة لتعطيل الإمدادات الروسية، وكذلك قواعد عسكرية في القرم، وهي هجمات لم تعلن مسؤوليتها عنها إلا بعد شهور. ومنذ مطلع سبتمبر، أُجبرت القوات الروسية على التراجع في نقاط كثيرة على الجبهة. واضطرت خصوصا للانسحاب من منطقة خاركيف (شمال شرق) والتراجع في منطقة خيرسون.

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