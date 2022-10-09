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روسيا تندد بـ«ازدياد ملحوظ» للقصف الأوكراني على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 07:23 مساء
روسيا تندد بـ«ازدياد ملحوظ» للقصف الأوكراني على أراضيها
قصف في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا. (الإنترنت)
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رصدت أجهزة الأمن الروسية «إف إس بي» الأحد «ازديادا ملحوظا» للقصف الأوكراني الذي يستهدف الأراضي الروسية المحاذية لأوكرانيا وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين خلال الأسبوع الفائت.

وقالت أجهزة الأمن في بيان «منذ بداية أكتوبر، ازداد في شكل ملحوظ عدد الهجمات من جانب مجموعات مسلحة أوكرانية على أراضي روسيا الحدودية»، بحسب «فرانس برس».

اجتماع لمجلس الأمن الروسي
ويعقد  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الإثنين، اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي الذي يضم الوزراء الرئيسيين ومسؤولين سياسيين وممثلين عن أجهزة الأمن والجيش، على ما أعلن الكرملين الأحد، لوكالات أنباء.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، «من المقرر عقد اجتماع غدًا للرئيس مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن»، وذلك بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيًا جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

إعادة فتح جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة
واستهدفت عمليات قصف روسية دامية مجددًا مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو إعادة فتح جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة غداة انفجار كبير دمر جزءًا منه.

وأدى القصف على زابوريجيا إلى سقوط ما بين 12 و17 قتيلًا بحسب أرقام مختلفة، وذلك بعد ثلاثة أيام على قصف سابق تسبب بمقتل 17 شخصًا في المدينة.

- روسيا تعيد فتح جسر القرم المدمر جزئيا
-  تجدد القصف على زابوريجيا يخلف 12 قتيلا على الأقل

وأعلن سكرتير مجلس بلدية زابوريجيا، أناتولي كورتيف، في حصيلة أولى: «بعد هجوم ليلي بالصواريخ على زابوريجيا (...) قتل 17 شخصًا»، موضحًا أن الضربات طالت منازل ومباني سكنية من عدة طبقات. من جهته، أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بسقوط 12 قتيلًا ونقل 49 شخصًا بينهم ستة أطفال إلى المستشفى.

انفجار على جسر القرم
ووقعت عمليات القصف الجديدة غداة انفجار ضخم نسبته موسكو إلى شاحنة مفخخة على جسر القرم، المنشأة الأساسية ذات القيمة الرمزية الكبرى التي تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا العام 2014.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أن غطاسين سيعاينون الجسر الأحد على أن يصدروا «أولى النتائج» خلال النهار. واستؤنفت حركة السيارات والقطارات السبت بعد بضع ساعات على الانفجار الذي تسبب بانهيار أحد مسالك الجسر، الذي شيّد بتكلفة كبيرة وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018.

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