زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة خمس درجات وسط اليونان، فجر الأحد، دون أن ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.

وذكر مرصد أثينا الوطني أن الزلزال الذي حدث تحت سطح الماء وقع الساعة 1.02 بالتوقيت المحلي (22.02 بتوقيت غرينتش) على عمق 12.7 كلم في خليج كورنث على بعد نحو 100 كلم غرب أثينا، بحسب «يورو نيوز».

اليونان تتعرض لزلازل في شكل منتظم

وشعر السكان بالهزة في العاصمة وكذلك في البيلوبونيز. وتتعرض اليونان لزلازل في شكل منتظم لوقوعها على عدد من خطوط الصدع الجيولوجي.

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قضى شخصان في ساموس في أكتوبر 2020 جراء زلزال بقوة سبع درجات في بحر إيجه، أودى أيضًا بـ114 شخصا في مدينة إزمير الساحلية التركية.