أوكرانيا: استعادة 1200 كيلومتر مربع في خيرسون خلال الهجوم المضاد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت ناطقة عسكرية، إن أوكرانيا استعادت أكثر من 1170 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في منطقة خيرسون الجنوبية منذ بدء هجومها المضاد على القوت الروسية في أواخر أغسطس.

وحققت أوكرانيا نجاحًا كبيرًا بهجومها في شمال شرق البلاد، لكن لا تزال تواصل منذ فترة سعيها الدؤوب في الجنوب لإنهاء الوجود الروسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بحسب «رويترز».

أوكرانيا تحرز تقدما على جبهة خيرسون

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية، ناتاليا هومينيوك، إن أوكرانيا تحرز تقدما على جبهة خيرسون، لكن هناك الكثير مما يتعين القيام به لتأمين الأراضي المستعادة حديثا.

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وأضافت للتلفزيون الوطني الأوكراني «العمل مستمر لتوحيد الأراضي وتطهيرها والقيام بعمليات تثبيت الوضع بينما نواجه العديد من المفاجآت التي خلفها المحتلون (الروس) عندما ندخل التجمعات السكنية». وقالت هومينيوك «منذ بداية الهجوم المضاد وحتى اليوم، جرى تحرير أكثر من 1170 كيلومترًا مربعًا في اتجاه خيرسون».

تهديد خطوط الإمداد الروسية لشبه جزيرة القرم

ويتحدث المسؤولون الأوكرانيون منذ وقت طويل عن أولوية استعادة خيرسون، وهي منطقة زراعية منبسطة سيطرت عليها موسكو بالكامل تقريبًا في الأيام الأولى من غزوها.

ومن شأن أي خسائر كبيرة في خيرسون أن تهدد خطوط الإمداد الروسية لشبه جزيرة القرم ذات الأهمية الاستراتيجية باتجاه الجنوب، والتي تطمح كييف لاستعادتها منذ احتلال روسيا لها في 2014.